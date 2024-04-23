Власть 23 апреля 2024, 14:39 Сенатор раскрыл дату инаугурации президента России Сенатор Клишас: инаугурация президента России Путина пройдет 7 мая РИА «Новости»

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Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая. Сенаторов пригласили на ПЦР-тестирование в преддверии церемонии, сообщил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«У нас инаугурация 7 [мая]. Будет информация по поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет 6 [мая]», — сказал он.

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Самовыдвиженец Владимир Путин одержал победу на выборах президента, набрав 87,28% голосов, сообщили «Известия». Второе место занял депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, за которого проголосовали 4,31% избирателей. Зампреда нижней палаты Владислава Даванкова от партии «Новые люди» и председателя ЛДПР Леонида Слуцкого поддержали 3,85% и 3,2% участников россиян соответственно.

Инаугурация президента России в 2018 году прошла 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Ее посетили около пяти тысяч зрителей.