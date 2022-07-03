Франция стала самым крупным покупателем сжиженного природного газа из России

За последнее время Франция увеличила импорт российского сжиженного газа и стала крупнейшим в мире покупателем. Об этом написало немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные аналитического центра Финляндии CREA.

«В то время как ЕС рассматривает возможность ужесточения санкций против России, Франция увеличила свой импорт, став крупнейшим в мире покупателем российского СПГ», — сообщила главный аналитик CREA Лаури Милливирта.

Она уточнила, что речь идет не о долгосрочных контрактах, а о спотовых сделках. Финский эксперт раскритиковала власти Франции за то, что их слова не совпадают с действиями и призвала «немедленно ввести эмбарго на российские энергоносители и быстро разработать решения по чистой энергии и энергоэффективности».

Франция испытывает энергетические проблемы, в стране по техническим причинам приостановлена работа многих АЭС. Это привело к снижению выработки электричества. По трубам газ из России Франция не получает с середины июня.