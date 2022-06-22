Сенатор предположил, что в июле Россию исключат из Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Россию на фоне других санкций могут исключить из Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Ближайшая сессия пройдет в начале июля, сообщил ТАСС первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Британское правительство отказало в визах представителям России для поездки в Бирмингем на ежегодную сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Она пройдет со 2 по 6 июля. По словам сенатора, все члены Федерального собрания включены в санкционные списки.

«Исходя из агрессивной риторики в отношении России представителей отдельных делегаций в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а также проектов резолюций, выносимых на рассмотрение предстоящей в Бирмингеме 29-й сессии, существует вероятность постановки вопроса об исключении РФ из состава ассамблеи», — предупредил Владимир Джабаров.

За месяц до этого представителей Общественной палаты России не пустили на совещание ОБСЕ в Вене. Заявки на аккредитацию отвечали требованиям организаторов, и россияне даже получили подтверждение участия, однако накануне мероприятия их регистрацию аннулировали.