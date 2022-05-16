Делегации Общественной палаты РФ не разрешили участвовать в совещании ОБСЕ

Российскую делегацию Общественной палаты не допустили к участию в совещании на площадке ОБСЕ. Мероприятие проходит в Вене в период с 16 по 17 мая.

Как сообщили в Общественной палате, темой второго дополнительного совещания было «Функционирование демократических институтов в период кризиса». При этом в своем заявлении ОП подчеркнула, что соответствует всем критериям для работы на площадке ОБСЕ и регулярно участвует в совещаниях.

«Представители ОП РФ планировали поделиться с зарубежными коллегами опытом российских НПО в сфере местного самоуправления, свободы слова и мирных собраний, рассказать о лучших практиках развития демократических институтов в нашей стране. Однако к разговору о демократии россиян предпочли не допустить», — привело РИА «Новости» цитату из сообщения.

При этом в ОП уточнили, что заявки на аккредитацию полностью отвечали всем требованиям Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Все представители делегации России получили официальное подтверждение об участии. Несмотря на это, накануне мероприятия российским общественникам сообщили об отмене регистрации. Причиной назвали некое решение польского Действующего Председательства ОБСЕ.