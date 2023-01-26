Власть 26 января 2023, 00:13 Сенатор оценил уязвимость американских танков Abrams Сенатор Климов заявил об уязвимости танков Abrams перед российскими системами YouTube

Читать 360tv в

Танки Аbrams американского производства, о поставке которых на Украину заявили США, уязвимы перед российскими противотанковыми системами, российские специалисты знают эту технику, заявил РИА «Новости» сенатор Андрей Климов.

Вашингтон 25 января объявил о поставке Киеву 31 танка М1 Abrams. Однако на их доставку в Восточную Европу уйдут месяцы. Американская администрация выразила надежду, что эта техника поможет украинцам «вернуть» Крым.

Реклама

Однако Abrams не представляют угрозу, поскольку уязвимы перед противотанковыми системами, стоящими на вооружении ВС России. По мнению Климова, 31 боевая машина — «вообще ни о чем в военно-техническом плане». Россия располагает тысячами танков, подытожил парламентарий.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят угрозы для стран Североатлантического альянса со стороны России. Кроме того, у американской администрации нет свидетельств, что поставляемое Украине оружие попадает в другие страны. Однако Россия высказывала опасения, что вооружение может попасть в руки террористам.