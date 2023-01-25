Мир 25 января 2023, 23:50 США не увидели угрозу для НАТО со стороны России Белый дом: США не видит угроз для НАТО со стороны России

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Американская администрация не видит угрозы для стран блока НАТО со стороны России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не видим абсолютно никаких указаний на то, что господин (президент РФ Владимир — прим. ред.) Путин планирует удары по территории НАТО», — отметил американский чиновник.

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Он также прокомментировал вопрос журналиста, который касался предоставляемой Украине помощи. По словам Кирби, у Вашингтона нет фактов, которые бы свидетельствовали, что вооружения для украинских солдат попадали бы не в те руки.

США не намерены сворачивать программу военной помощи Украине. Более того, американская администрация и НАТО давят на европейские страны, заставляя отправлять оружие для нужд ВСУ.

Накануне СМИ сообщили, что власти Норвегии рассматривают вопрос передачи Киеву немецких танков Leopard 2.