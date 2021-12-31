Сенатор Джабаров назвал общение Путина и Байдена «сверкой часов» перед переговорами

Сверкой часов перед переговорами делегаций России и США по гарантиям безопасности назвал повторный телефонный разговор лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Свое мнение он озвучил в беседе с РИА «Новости».

«То, что за последний месяц состоялся второй разговор президентов России и США, говорит о том, что в Вашингтоне очень серьезно отнеслись к нашим предложениям по гарантиям безопасности», — подчеркнул сенатор.

Джабаров полагает, что в ходе второго телефонного разговора президентов могла идти речь «о сверке часов, уточнении позиций сторон, чтобы делегации имели конкретные указания своих руководителей».

Джабаров также отметил, что переговоры лидеров РФ и США на Западе комментировали политики второго плана, в то время как сам Байден и те, кто отвечает за его переговоры, избегали острых тем. Той же тактики придерживались «тяжеловесы» НАТО, Франция, Германия, Англия, подчеркнул сенатор.

«А вот страны, которые ничего не решают, зато пыжатся, или как глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, вот они очень много говорили», — отметил Джабаров.

При этом он заострил внимание на том, что вопросы безопасности — тема очень серьезная.

Телефонные переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошли 30 декабря. Они начались около 23:30 и продолжались порядка 50 минут. В Кремле сообщили, что разговор носил конкретный и содержательный характер, направленность его была конструктивной.