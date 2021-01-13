Семьи пропавших моряков с «Онеги» получили более 12 миллионов рублей

В российском правительстве обсудили поддержку пострадавшим и семьям погибших моряков при крушении судна «Онега» в Баренцевом море. Заседание комиссии провела вице-премьер Виктория Абрамченко.

В режиме видеоконференции участие в нем приняли представители Минтруда, МЧС, МВД, Генеральной прокуратуры, Росрыболовства и Росморречфлота, сообщили в пресс-службе зампреда правительства РФ. Присутствовали на заседании губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и глава Мурманской области Андрей Чибис.

Правительство взяло на особый контроль оказание помощи семьям моряков. В администрации субъектов родственникам экипажа «Онеги» оказывают необходимую материальную и психологическую помощь. Поддержку также предоставляют Фонд социального страхования и рыболовецкий колхоз имени М. И. Калинина, который является собственником затонувшего судна.

В последние дни 2020 года страховые выплаты получили члены семей всех 17 пропавших членов экипажа рыболовецкого судна. Денежную помощь перечислили 25 получателям. Ее общая сумма составила 12,47 миллиона рублей.

«В настоящий момент еще по 11 членам семей идет сбор недостающих документов для последующих денежных выплат Фондом социального страхования», — уточнили в пресс-службе.

Собственник затонувшего траулера выплатил 500 тысяч рублей членам семей экипажа, в том числе и спасшимся морякам. В январе ожидается дополнительная выплата такой же суммы. Родственникам погибших колхоз окажет правовую помощь для получения страховых компенсаций.

По словам Андрея Чибиса, ведется дополнительная работа с индивидуальными обращениями родственников рыбаков. В случае необходимости им окажут медицинскую помощь, посодействуют в трудоустройстве и переводе детей с платной формы обучения на бюджетную.

Для помощи семье погибшего моряка из Архангельска его близким, уточнил Александр Цыбульский, выделили один миллион рублей. Зарегистрированное в регионе предприятие — собственник «Онеги» сейчас разрабатывает систему оказания адресной поддержки родным погибших. В ней учтут индивидуальные потребности людей.

В ходе заседания также обсудили действия, которые направлены на предотвращение подобных ситуаций. Все подробности происшествия устанавливаются. Поисково-спасательную операцию на месте ЧП в Баренцевом море остановили в начале января.