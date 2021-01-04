Спасательную операцию завершили у затонувшей «Онеги»

Судно «Онега» затонуло в Баренцевом море 28 декабря. Специалисты проводили поисково-спасательную операцию, но не смогли найти ни одного из 17 пропавших моряков. В итоге все работы было решено прекратить.

«С 00:00 2 января 2021 года „Антаис“ и „Капелан“ прекратили поиск. Судам предоставлена свободная практика. На 10:30 2 января 2021-го ситуация без изменений. „Микула“ следует к месту крушения», — привело РИА «Новости» сообщение Росморречфлота.

Согласно данным оперативного дежурного СНФ Мурманска, днем 2 января судно «Микула» будет находиться на месте затопления «Онеги» до особого распоряжения. В Росморречфлоте отметили, что поисково-спасательная операция завершена. Кроме того, Росрыболовство тоже завершило работы, отпустив оба траулера.

Рыболовецкое судно «Онега» пошло ко дну Баренцева моря утром 28 декабря. На борту находились 19 человек, из которых выжить удалось только двоим. Изначально спасательную операцию завершили 30 декабря, но на следующий день она была возобновлена. Пока причины крушения не выяснены. По предварительной информации, судно могло затонуть из-за крена или обледенения во время шторма.