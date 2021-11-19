Счетная палата признала неэффективной программу оплаты труда медиков

Счетная палата (СП) РФ по итогам проверки сочла неэффективной программу софинансирования расходов медорганизций на оплату труда врачей и среднего медперсонала. Она реализуется за счет нормированного страхового запаса (НСЗ) Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Как сообщила газета «Известия», Минздрав и ФОМС оперативно подобрали конкретные мероприятия для повышения зарплат медиков. В отчете СП сказано, что ФОМС недостаточно эффективно использовал в первом полугодии 2021 года 18,3 миллиарда рублей, предназначенных на повышение зарплат врачей. Причины этого пока изданию неизвестны.

При этом число желающих работать в здравоохранении сейчас намного ниже, чем количество уволившихся из этой сферы. Об этом «Известиям» сообщила ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), эксперт центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) и представитель Национальной медицинской палаты (НМП) Гузель Улумбекова. По ее мнению, базовые оклады врачей надо приравнять к жалованью военных.

«Выпускник военного училища, отучившись четыре года, получает оклад около 50 тысяч рублей, это четыре МРОТ. Соответственно, у врача, который так же, как и военный, отвечает за безопасность страны, оклад должен быть четыре МРОТ, у медицинской сестры — два МРОТ, у преподавателей медицинских вузов и училищ — от шести до восьми МРОТ. Это базовые условия», — сказала Улумбекова.

По ее мнению, оклады должны быть одинаковы во всех регионах страны. Тогда медработники перестанут ездить на заработки в «богатые» субъекты федерации. Поэтому получается, что в Москве обеспеченность врачами составляет 4,4 на тысячу человек, а в, например, Курганской области — два врача.

Зампред Счетной палаты Галина Изотова объяснила, что запланированные показатели по увеличению зарплат не были достигнуты, а средства расходовались не в полном.

«Так, в 2019 году было использовано только 25% от запланированного объема средств НСЗ, в 2020 году — 15% и по итогам первого полугодия текущего года — всего 2,7%», — уточнила Изотова.

Минздрав и ФОМС пообещали проанализировать причины низкого освоения средств. Однако когда будут результаты — неизвестно.

При этом эксперты считают, что даже грамотное освоение 18,3 миллиарда рублей не окажет заметного влияния на повышение зарплат медиков.

В начале октября стало известно, что Минздрав и Минтруда разработали основные параметры реформы оплаты труда медиков. Пилотные проекты запустят в семи регионах в 2022 году.