Счетная палата нашла способ снизить цены на недвижимость

Чтобы погасить искусственный спрос на жилье и уменьшить его стоимость следует ввести в России лимит на выдачу льготной ипотеки, и разрешить брать ее единожды в жизни. Сейчас население один раз может взять дальневосточную и сельскую ипотеку или улучшить условия проживания по программе поддержки многодетных семей.

Об этом РИА «Недвижимость» рассказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. По ее словам, оформление льготной ипотеки под 7% и семейной ипотеки под 6% — не ограничено.

«Мы предлагаем ограничить взятие льготной ипотеки одним человеком одним разом», — заявила аудитор.

Трунова уточнила, что речь не идет о привязке к месту жительства. Людей нельзя «ограничивать в выборе их перемещения». Но в стране существует ограниченное количество территорий и рынков, куда стремятся заселиться россияне.

«Это связано как с объективными факторами, динамикой развития отдельных точек, где есть больше возможностей, и с другой стороны — это недоработка наших регионов, о возможностях которых люди не знают. То есть у нас с пространством выбора пока дело плохо обстоит», — подчеркнула аудитор.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что ажиотажный спрос на кредиты на фоне низкого предложения привел к росту цен на недвижимость и «съел» весь эффект от снижения ставки.

Глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что льготную ипотеку власти могут распространить на индивидуальное жилье. По его мнению, на Сахалине следует создать условия не хуже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Это позволит привлечь россиян в регион.