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    07 сентября 2021, 03:59

    Счетная палата нашла способ снизить цены на недвижимость

    Анастасия Кукова

    Чтобы погасить искусственный спрос на жилье и уменьшить его стоимость следует ввести в России лимит на выдачу льготной ипотеки, и разрешить брать ее единожды в жизни. Сейчас население один раз может взять дальневосточную и сельскую ипотеку или улучшить условия проживания по программе поддержки многодетных семей.

    Счетная палата нашла способ снизить цены на недвижимость

    Об этом РИА «Недвижимость» рассказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. По ее словам, оформление льготной ипотеки под 7% и семейной ипотеки под 6% — не ограничено.

    «Мы предлагаем ограничить взятие льготной ипотеки одним человеком одним разом», — заявила аудитор.

    Трунова уточнила, что речь не идет о привязке к месту жительства. Людей нельзя «ограничивать в выборе их перемещения». Но в стране существует ограниченное количество территорий и рынков, куда стремятся заселиться россияне.

    «Это связано как с объективными факторами, динамикой развития отдельных точек, где есть больше возможностей, и с другой стороны — это недоработка наших регионов, о возможностях которых люди не знают. То есть у нас с пространством выбора пока дело плохо обстоит», — подчеркнула аудитор.

    Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что ажиотажный спрос на кредиты на фоне низкого предложения привел к росту цен на недвижимость и «съел» весь эффект от снижения ставки.

    Глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что льготную ипотеку власти могут распространить на индивидуальное жилье. По его мнению, на Сахалине следует создать условия не хуже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Это позволит привлечь россиян в регион.