Льготная ипотека в России может распространиться на частные дома
Сейчас прорабатывается вопрос распространения льготной ипотеки на индивидуальное жилье. Это пожелание людей, и оно может реализовываться в длительную перспективу, рассказал глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Это пожелание людей. Оно может реализовываться в длительную перспективу, но в целом сейчас прорабатывается вопрос, что можно распространить льготную ипотеку на индивидуальное жилье, семейную ипотеку на индивидуальное жилье. Мы над этим работаем», — отметил Мутко в беседе с газетой «Известия».
Чтобы россияне оставались жить и работать на Дальнем Востоке, надо создать условия на Сахалине не хуже тех, которыми пользуются москвичи и жители Санкт-Петербурга, считает глава госкомпании «Дом.РФ».
При этом глава Минтруда Антон Котяков указал на то, что Дальневосточный федеральный округ остается одним из тех регионов России, где отмечается прирост населения.
«Это говорит о том, что на сегодняшний день созданы комфортные условия для проживания. Море, замечательная природа, многое располагает к тому, что сюда приезжать, здесь жить и работать», — объяснил министр.
Будущее в ипотеке остается за частным сектором, объяснил Котяков. Для тех, кто не хочет жить в многоэтажных домах это станет хорошей новостью.
«Ставку сделают на ипотечное кредитование домов», — отметил глава Минтруда.
Во Владивостоке со 2 по 4 сентября 2021 года проводится VI Восточный экономический форум. Он проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире стали главной темой мероприятия.
У России действительно есть шанс решить жилищный вопрос. Это может получиться за счет строительства ипотечной недвижимости, считает заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.
В разговоре с «360» он отметил, что на сегодняшний день в России строится больше жилья, чем при советской власти.