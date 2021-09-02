Льготная ипотека в России может распространиться на частные дома

Сейчас прорабатывается вопрос распространения льготной ипотеки на индивидуальное жилье. Это пожелание людей, и оно может реализовываться в длительную перспективу, рассказал глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Это пожелание людей. Оно может реализовываться в длительную перспективу, но в целом сейчас прорабатывается вопрос, что можно распространить льготную ипотеку на индивидуальное жилье, семейную ипотеку на индивидуальное жилье. Мы над этим работаем», — отметил Мутко в беседе с газетой «Известия».

Чтобы россияне оставались жить и работать на Дальнем Востоке, надо создать условия на Сахалине не хуже тех, которыми пользуются москвичи и жители Санкт-Петербурга, считает глава госкомпании «Дом.РФ».

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При этом глава Минтруда Антон Котяков указал на то, что Дальневосточный федеральный округ остается одним из тех регионов России, где отмечается прирост населения.

«Это говорит о том, что на сегодняшний день созданы комфортные условия для проживания. Море, замечательная природа, многое располагает к тому, что сюда приезжать, здесь жить и работать», — объяснил министр.

Будущее в ипотеке остается за частным сектором, объяснил Котяков. Для тех, кто не хочет жить в многоэтажных домах это станет хорошей новостью.

«Ставку сделают на ипотечное кредитование домов», — отметил глава Минтруда.

Во Владивостоке со 2 по 4 сентября 2021 года проводится VI Восточный экономический форум. Он проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире стали главной темой мероприятия.

У России действительно есть шанс решить жилищный вопрос. Это может получиться за счет строительства ипотечной недвижимости, считает заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

В разговоре с «360» он отметил, что на сегодняшний день в России строится больше жилья, чем при советской власти.