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    02 сентября 2021, 23:01

    Льготная ипотека в России может распространиться на частные дома

    Валерия Шафирко

    Сейчас прорабатывается вопрос распространения льготной ипотеки на индивидуальное жилье. Это пожелание людей, и оно может реализовываться в длительную перспективу, рассказал глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Льготная ипотека в России может распространиться на частные дома

    «Это пожелание людей. Оно может реализовываться в длительную перспективу, но в целом сейчас прорабатывается вопрос, что можно распространить льготную ипотеку на индивидуальное жилье, семейную ипотеку на индивидуальное жилье. Мы над этим работаем», — отметил Мутко в беседе с газетой «Известия».

    Чтобы россияне оставались жить и работать на Дальнем Востоке, надо создать условия на Сахалине не хуже тех, которыми пользуются москвичи и жители Санкт-Петербурга, считает глава госкомпании «Дом.РФ».

    Льготная ипотека в России может распространиться на частные дома | Изображение 1Источник фото: Pixabay

    При этом глава Минтруда Антон Котяков указал на то, что Дальневосточный федеральный округ остается одним из тех регионов России, где отмечается прирост населения.

    «Это говорит о том, что на сегодняшний день созданы комфортные условия для проживания. Море, замечательная природа, многое располагает к тому, что сюда приезжать, здесь жить и работать», — объяснил министр.

    Будущее в ипотеке остается за частным сектором, объяснил Котяков. Для тех, кто не хочет жить в многоэтажных домах это станет хорошей новостью.

    «Ставку сделают на ипотечное кредитование домов», — отметил глава Минтруда.

    Во Владивостоке со 2 по 4 сентября 2021 года проводится VI Восточный экономический форум. Он проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире стали главной темой мероприятия.

    У России действительно есть шанс решить жилищный вопрос. Это может получиться за счет строительства ипотечной недвижимости, считает заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

    В разговоре с «360» он отметил, что на сегодняшний день в России строится больше жилья, чем при советской власти.