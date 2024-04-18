Власть 18 апреля 2024, 01:53 СБ ООН призвали безотлагательно наложить санкции на Израиль Небензя: СБ ООН должен наложить санкции на Израиль за неисполнение резолюции РИА «Новости»

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Россия настаивает на немедленном рассмотрении Совбезом ООН вопроса введения санкций против Израиля за неисполнение резолюции о прекращении огня в секторе Газа в священный месяц Рамадан. Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Еще раз напоминаем: невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета безопасности должно вести к введению санкций против нарушителей. Мы считаем, что Совет должен рассмотреть этот вопрос безотлагательно», — указал Небензя.

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Резолюция 2728 Совета Безопасности ООН требовала прекращения огня в палестинском анклаве на период месяца Рамадан, но Израиль не выполнил ее, напомнил российский дипломат.

Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе на месяц Рамадан 25 марта. В подготовке документа участвовали Алжир, Гайана, Мальта, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Словения, Швейцария, Эквадор, Япония и Южная Корея.