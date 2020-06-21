Саратовской депутат объяснил, почему обматерил коллегу из КПРФ. Видео
Единоросс не сдержался, когда в пылу полемики Николай Бондаренко обвинил в развале Саратовского авиазавода партию «Единая Россия». На заседании рабочей группы обсуждался вопрос объявления 28 октября Днем саратовских авиастроителей.
«Когда я вышел с заседания, я сразу подошел к председателю комитета Алле (Алевтине) Вальтеровне Лосиной и сказал, что я готов понести ответственность за свои слова, потому что употребление нецензурной лексики в думе считаю неправильным и недопустимым», — сказал Чернышевский на видеоролике, опубликованном в Facebook.
В свое оправдание депутат заявил, что «наши левые товарищи» превращают каждое заседание Думы в скандал. Он обвинил коммунистов в попытке навязать всем принцип коллективной ответственности.
Глава комитета по культуре саратовской облдумы Алевтина Лосина (ЕР) заявила РИА «Новости», что Чернышевский поддался на провокации оппозиционеров, но обращаться в мандатную комиссию не собирается. Жаловаться она будет на депутата КПРФ Владимира Есипова, который ей нагрубил.
В конце мая в Сети появилось видео, на котором директор «Южного водоканала» Игорь Кузнецов в ответ на претензии по поводу не соблюдения самоизоляции, плюет в своего оппонента и обещает на него испражниться.