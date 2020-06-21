Саратовской депутат объяснил, почему обматерил коллегу из КПРФ. Видео

Зампред комитета по культуре саратовской областной думы Дмитрий Чернышевский (ЕР) обругавший матом депутата от КПРФ Николая Бондаренко, признался, что готов понести наказание за свое поведение. Он объяснил, что коммунисты каждое заседание превращают скандал.

Единоросс не сдержался, когда в пылу полемики Николай Бондаренко обвинил в развале Саратовского авиазавода партию «Единая Россия». На заседании рабочей группы обсуждался вопрос объявления 28 октября Днем саратовских авиастроителей.

«Когда я вышел с заседания, я сразу подошел к председателю комитета Алле (Алевтине) Вальтеровне Лосиной и сказал, что я готов понести ответственность за свои слова, потому что употребление нецензурной лексики в думе считаю неправильным и недопустимым», — сказал Чернышевский на видеоролике, опубликованном в Facebook.

В свое оправдание депутат заявил, что «наши левые товарищи» превращают каждое заседание Думы в скандал. Он обвинил коммунистов в попытке навязать всем принцип коллективной ответственности.

Глава комитета по культуре саратовской облдумы Алевтина Лосина (ЕР) заявила РИА «Новости», что Чернышевский поддался на провокации оппозиционеров, но обращаться в мандатную комиссию не собирается. Жаловаться она будет на депутата КПРФ Владимира Есипова, который ей нагрубил.

В конце мая в Сети появилось видео, на котором директор «Южного водоканала» Игорь Кузнецов в ответ на претензии по поводу не соблюдения самоизоляции, плюет в своего оппонента и обещает на него испражниться.