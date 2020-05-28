Оплевал и грозился испражниться. Чиновник из Ярославля влип в скандал из-за нарушения самоизоляция

Директор «Южного водоканала» Игорь Кузнецов плюнул в жителя Ярославля. Это стало ответом на претензию по поводу несоблюдения режима самоизоляции. Конечно, ролик стал достоянием общественности и чиновник, вынужден был в спешке покинуть город.

В центре скандала оказался руководитель «Южного водоканала» — компании, отвечающей за водоснабжение Ростова Великого. Пикантная деталь: несмотря на то, что местом его работы, причем напрямую влияющей на уровень жизни в регионе, является Ростов Великий, сам чиновник постоянно проживает в Ярославле. Причина, по его собственным словам, в том, что инфраструктура в Ростове не подходит для комфортной жизни его семьи.

Именно в более комфортном Ярославле и случилась на днях неприятная история. 26 мая Кузнецов, как обычно, прогуливался с семьей по двору, как вдруг один из соседей, являющийся старостой ближайшего дома, осмелился сделать чиновнику замечание за нарушение самоизоляции. В ответ Кузнецов грубо обругал мужчину, вдобавок еще и плюнув в него. Все это было снято на камеру местными жителями. На записи видно, что рядом находился еще и сотрудник полиции.

«И плевал на тебя. И с**л на тебя и с***л (испражнялся –прим. ред.), — заявил Кузнецов.

Разумеется, видео быстро разлетелось по социальным сетям, и на возмущения ярославцев пришлось реагировать губернатору области Дмитрию Миронову. Он заявил, что такое поведение недопустимо для чиновника и «порочит всю государственную систему». Губернатор также сказал, что инцидент требует тщательного разбирательства.

Тем временем у Кузнецова своя версия произошедшего. По его словам, староста неоднократно его провоцировал, нападал на его семью, хватал за руки детей и выталкивал с детских площадок. Директор «Южного водоканала» добавил, что уже два раза обращался в полицию по поводу поведения своего соседа, но сотрудники правоохранительных органов никак не реагировали. Вот и пришлось самому решать вопрос.

Как бы то ни было, но теперь Кузнецову вместе с семьей придется вернуться в родной неуютный Ростов Великий. По словам чиновника, теперь он переживает за здоровье своей семьи, поэтому вынужден снова сменить место жительства. Однако сдаваться директор «Южного водоканала» не собирается и уже готовит новые заявления в полицию.

В свою очередь, жители Ростова жалуются губернатору Миронову на ответственного за водоснабжение чиновника. По их словам, воду из-под крана не то что пить невозможно, но даже помыть руки или постирать вещи неприятно — от нее исходит резкий запах тухлой рыбы. Соответствующие претензии были опубликованы в одном из районных сообществ «ВКонтакте».

Компания уже успела на это отреагировать и заявила, что вода соответствует всем показателям СанПина. Но рабочая группа для выяснения причин все же будет создана. По словам некоторых ростовских жителей, проблемы с водой в городе существуют уже давно, и даже приезд губернатора в 2018 году не изменил ситуацию.