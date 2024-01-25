Власть 25 января 2024, 15:13 Саратовский губернатор призвал подчиненных забыть об отпусках в «сложное время» Бусаргин: отпуск чиновников в сложное время можно приравнять к дезертирству РИА «Новости»

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин призвал местных чиновников забыть об отпусках «в сложное для страны время». Выступая на заседании облправительства, глава региона отметил, что в 2024 году перед его подчиненными стоит много задач, так что работу нужно вести почти круглосуточно.

«В прошлом году кто-то этого не понял в муниципальных образованиях и позволил себе отдых, что считаю недопустимым в сложное для страны время. Про отпуск нужно забыть, в правительстве это уже поняли. <…> В сегодняшней ситуации отпуск равносилен дезертирству», — процитировал Бусаргина портал «Регион 64».

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Тем, кто все же планирует отдохнуть, губернатор порекомендовал задуматься, «той ли дорогой» они идут.

Как пояснили агентству «Взгляд-инфо» источники в аппарате главы Саратовской области, новые правила нигде не фиксировали, но уже «довели до максимально широкого круга должностных лиц». Устный запрет на отпуска касается вице-премьеров и министров правительства региона, глав Саратова и районов области.

В декабре глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении уйти в отпуск в конце 2024 года, чтобы «посмотреть на свою работу со стороны».