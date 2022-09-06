Санкциями США и ЕС подтолкнули Италию к экономическому самоубийству — Захарова | 360°

Власть 06 сентября 2022, 13:15 Поделиться Telegram

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Viber Санкциями США и ЕС подтолкнули Италию к экономическому самоубийству — Захарова Представитель МИД РФ Захарова: ЕС и США подталкивают Италию к экономическому самоубийству РИА «Новости»

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Соединенные Штаты и Евросоюз подталкивают Италию к экономическому самоубийству для реализации своего «евроатлантического санкционного безумия». Такое заявление опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Итальянский народ и итальянская экономика оказались в плену бессмысленных политических решений Вашингтона и Брюсселя. <…> Рим подталкивают, кажется, не просто к бессмысленным поступкам, а к экономическому самоубийству, чтобы реализовать евроатлантическое санкционное безумие», — написала она.

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По ее словам, американцы будут рады падению итальянского бизнеса, который они тут же скупят по дешевке, «как это всегда и бывало». И рассчитывать в этом случае на китайских инвесторов не стоит — Китай все меньше хочет вести дела с Западом после нанесенных стране оскорблений, отметила представитель МИД РФ.

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Захарова назвала планы итальянского правительства по экономии «возвращением в пандемию». Она обвинила в происходящем в Европе кризисе США.

Ранее Мария Захарова назвала заявление президента Украины Владимира Зеленского о непричастности страны к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной «очередной ложью».

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