Санкциями США и ЕС подтолкнули Италию к экономическому самоубийству — Захарова | 360°

Все новости

Мир

06 сентября 2022, 22:26

Лиз Трасс обвинили в формировании «кабинета друзей»

Мир

06 сентября 2022, 22:20

Белый дом окончательно отказался причислять Россию к спонсорам терроризма

Реклама

Подмосковье

06 сентября 2022, 22:01

Химки получили 27 новых автобусов

Спецоперация

06 сентября 2022, 21:46

Пентагон признал противодействие США России в воздухе над Украиной

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:29

Начальная школа на 400 мест появится в поселке Глебовский

Здоровье

06 сентября 2022, 21:25

Грипп, ковид и ангины — главные угрозы осени. Меры профилактики для них одинаковые

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:24

Двухуровневый переход через железную дорогу построят по просьбам химчан

Происшествия

06 сентября 2022, 21:24

Власти Запорожья опровергли слухи о гибели коменданта Бердянска при теракте

Знаменитости

06 сентября 2022, 21:04

Oxxxymiron вернулся в Россию

Власть

06 сентября 2022, 13:15

Санкциями США и ЕС подтолкнули Италию к экономическому самоубийству — Захарова

Представитель МИД РФ Захарова: ЕС и США подталкивают Италию к экономическому самоубийству

Читать 360tv в

Соединенные Штаты и Евросоюз подталкивают Италию к экономическому самоубийству для реализации своего «евроатлантического санкционного безумия». Такое заявление опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Итальянский народ и итальянская экономика оказались в плену бессмысленных политических решений Вашингтона и Брюсселя. <…> Рим подталкивают, кажется, не просто к бессмысленным поступкам, а к экономическому самоубийству, чтобы реализовать евроатлантическое санкционное безумие», — написала она.

Реклама

По ее словам, американцы будут рады падению итальянского бизнеса, который они тут же скупят по дешевке, «как это всегда и бывало». И рассчитывать в этом случае на китайских инвесторов не стоит — Китай все меньше хочет вести дела с Западом после нанесенных стране оскорблений, отметила представитель МИД РФ.

Реклама

Захарова назвала планы итальянского правительства по экономии «возвращением в пандемию». Она обвинила в происходящем в Европе кризисе США.

Ранее Мария Захарова назвала заявление президента Украины Владимира Зеленского о непричастности страны к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной «очередной ложью».

США

Италия

Мария Захарова

Санкции

Запад

Евросоюз

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама