Антироссийские санкции, вводимые западными странами, оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба. Об этом на заседании по гуманитарной ситуации на Украине заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России, не подумав ни о населении государств так называемого глобального юга, ни о своих собственных гражданах», — привел ТАСС слова российского постпреда при ООН.

Снять напряжение транспортно-логистических, финансовых связей, а также обеспечить бесперебойность поставок и стабилизировать международные сельскохозяйственный и продовольственный рынки, по мнению дипломата, может «отказ от односторонних незаконных ограничительных мер».

Россия, как подчеркнул Небензя, четко соблюдает свои международные обязательства. Украинским военным, которые сложат оружие, ничего не будет угрожать, добавил он.

Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман считает, что усиление экономического давления на Россию может расколоть Запад. При этом он добавил, что сейчас страны даже самих себя удивляют единством и скоростью в вопросе введения антироссийских ограничений.