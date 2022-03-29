Западным странам предсказали раскол из-за санкционного давления на Россию

Усиление экономического давления на Россию может расколоть Запад, хотя сейчас страны удивляют даже самих себя скоростью и единством во введении антироссийских санкций, заявил обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

Он предупредил, что экономический разрыв с Россией будет очень болезненным для Европы. Это будет выражаться и в росте цен, и в нехватке электроэнергии, безработице. Кроме того, из-за притока украинских беженцев обострятся социальные проблемы, написала «Газета.ru».

Рахман подчеркнул, что в апреле в Великобритании стоимость электричества может подскочить на 50%, затем еще раз подорожать в октябре.

«Экономические тяготы будут нарастать, а западное единство — раскалываться, и политические лидеры начнут испытывать давление со всех сторон», — написал обозреватель FТ.

Он указал на то, что между правительствами западных стран уже начинает появляться напряжение. По его мнению, Западу из-за этого придется искать компромисс с РФ, причем на условиях, которые сейчас кажутся неприемлемыми.