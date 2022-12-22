Мир 22 декабря 2022, 17:34 Санкции Запада развалили системы контроля над вооружениями Глава Генштаба Герасимов: система контроля над вооружениями рухнула из-за санкций Запада Pxhere

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Санкционная политика стран Европы в отношении любых контактов России по военной линии бездумна. Результатом подобных действий стал фактический развал системы контроля над вооружениями. Об этом на брифинге заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России, заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

«Результатом действий Запада также стал фактический развал системы контроля над вооружениями, сложившейся в предыдущие десятилетия», — сказал он.

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Сейчас из инструментов контроля над вооружениями остался только договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Но после ковидных ограничений не все механизмы этого соглашения действуют так, как это было задумано, пояснил Герасимов.

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К проблемам добавились санкции, которые страны Европы бездумно вводили на любые контакты России по военной линии, заключил глава Генштаба.

Герасимов также заявил, что американские власти не оставляют попыток взломать систему безопасности и регионального сотрудничества между странами Азиатско-Тихоокеанского региона.