Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год

Репетиторы и няни, которые легализовали свой труд, получат назад все налоговые вычеты за прошлый год. Только в Москве им вернут почти 500 миллионов рублей. Глава Кабмина Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Как сообщил официальный сайт российского правительства, возврат будет осуществляться автоматически, никакие документы для этого представлять не потребуется.

«Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Для возврата налога самозанятым не потребуется направлять заявления в Федеральную налоговую службу или представлять подтверждающие документы», — говорится в сообщении Кабмина.

Необходимо будет установить приложение «Мой налог» и там указать номер карты, на которую переведут деньги.

11 мая президент России Владимир Путин, во время своего обращения к гражданам по ситуации с коронавирусом, предложил вернуть самозанятым гражданам налог на доход в полном объеме.

Речь идет о налоговых вычетах за прошлый год. Российский лидер распорядился осуществить еще одну меру поддержки по налогам: списать за второй квартал 2020 года выплаты и страховые взносы для пострадавшего от пандемии малого и среднего бизнеса.