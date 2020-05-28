Самозанятым россиянам вернут налог за 2019 год. Заявление подавать не нужно

Правительство выделило 1,6 миллиарда рублей для возврата налога за прошлый год самозанятым жителям России. Об этом сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин.

«Мы вернем налогоплательщикам налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год. Такое поручение нам давал президент. На эти цели мы выделим 1,6 миллиарда рублей», — приводит «Интерфакс» слова Мишустина на заседании правительства.

Премьер-министр России подчеркнул, что для этого не нужно будет писать заявление в налоговую службу. Средства вернут в автоматическом режиме. Необходимо будет установить мобильное приложение «Мой налог» и указать действующую банковскую карту.

11 мая президент России Владимир Путин, во время своего обращения к гражданам по ситуации с коронавирусом, предложил вернуть самозанятым гражданам налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме. Российский лидер распорядился списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, который пострадал от пандемии коронавируса.