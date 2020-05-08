Москвичей в масках, но без перчаток, будут штрафовать

Об этом 7 мая сообщил РИА «Новости» начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Он пояснил, что для выхода из дома в магазин, перемещения на транспорте или появления в любом другом общественном месте, на каждом жителе должны быть надеты маска и перчатки.

У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет. Евгений Данчиков.

Он призвал москвичей помнить о способе распространения коронавирусной инфекции — она передается от человека к человеку через контакт. Поэтому обязательное ношение масок и перчаток необходимо для снижения риска заболевания COVID-19. Данчиков подчеркнул, что эти нормы обусловлены «санитарными требованиями и обеспечением безопасности граждан».

За нарушение предписаний москвичей ждет штраф. Те, кто появится без маски и перчаток в общественном месте или на работе, заплатят четыре тысячи рублей. Нарушители, которые воспользуются общественным транспортом или такси без этих средств защиты, расстанутся с пятью тысячами рублей.

На транспорте следить за соблюдением масочного и перчаточного режимов станет ГКУ «Организатор перевозок». Контролеры на выборочных маршрутах будут проверять наличие средств защиты у пассажиров.

Проверять промышленные предприятия станет госинспекция по недвижимости. Контроль за соблюдением режимов в магазинах столицы продолжит выполнять департамент торговли.

Дачников подчеркнул, что остальные отрасли, в числе которых и строительная, будет контролировать объединение административно-технических инспекций. При этом любое предприятие — как промышленное, так и непромышленное — находится под контролем Роспотребнадзора.

«На нарушителя составляется протокол, который передается уполномоченному органу для рассмотрения и наложения штрафа», — пояснил Данчиков.

Ранее стало известно, что режим самоизоляции в Москве, а также другие ограничения из-за коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая. Однако некоторые послабления все-таки введут — с 12 мая все стройки и промышленные предприятия возобновят работу. Они смогут продолжать деятельность только при соблюдении всех норм безопасности в условиях пандемии. Те компании, которые будут нарушать установленные требования, станут закрывать.