Власть 29 ноября 2023, 14:31 Саммит СНГ назвали прекрасной возможностью для переговоров Путина и Пашиняна Пресс-секретарь Песков допустил вероятность встречи Путина и Пашиняна РИА «Новости»

Читать 360tv в

Кремль направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну приглашение на неформальный саммит СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге. Если он приедет на мероприятие, то сможет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил «Интерфакс».

«В случае, если господин Пашинян туда приедет, а его ждут так же, как и всех, то будет прекрасная возможность поговорить», — отметил он.

Реклама

Песков добавил, что Пашинян и Путин могут встретиться и раньше, если они решат провести переговоры до саммита. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российский лидер не планировал созваниваться с премьер-министром Армении в ближайшее время, сообщил RT.

Ранее Пашинян указал на готовность обсудить отношения двух стран на высоком уровне. По его словам, Армения ожидает от российской стороны активизации переговоров, касающихся партнерства. Пашинян также выразил надежду, что государства проявят взаимопонимание и уважение интересов.