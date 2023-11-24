Мир 24 ноября 2023, 20:26 Пашинян выразил надежду на обсуждение отношений РФ и Армении на высоком уровне Пашинян: Армения рассчитывает обсудить отношения с РФ на высоком уровне РИА «Новости»

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Армения надеется, что сможет в ближайшее время на высшем уровне обсудить состояние своих отношений с Россией. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщило РИА «Новости».

Ереван, по его словам, ожидает от армяно-российских отношений взаимопонимания, обоюдного уважения интересов, а также суверенитета, независимости и обязательств.

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Пашинян указал на готовность активизировать обсуждение всех этих вопросов.

«Надеюсь в ближайшее время у нас будет повод для обсуждений на более высоком или высшем уровне», — подчеркнул политик, отвечая на вопросы в прямом эфире.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколькими днями ранее заявил, что страна рассчитывает на продолжение работы армянской стороны в рамках ОДКБ, а также выразил сожаление, что республика решила не принимать участие в саммите организации в Минске 23 ноября.