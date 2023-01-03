Власть 03 января 2023, 18:47 «Салютуют фашизму». Захарова высказалась об использующих лозунги украинских националистов Захарова: использующие лозунги украинских националистов салютуют фашизму РИА «Новости»

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Оправдания использующих украинские националистические лозунги о том, что это делается «в шутку», не пройдут, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат призвала помнить, что каждый раз, когда кто-то использует подобные «коды-пароли», он салютует нацизму и фашизму.

Захарова выразила уверенность, что использующие такие лозунги делают это от безграмотности или безнравственности. Дипломат напомнила, что в августе 1939 года в Италии прошел второй конгресс запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН)*.

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«Одним из решений съезда стало принятие единого на тот момент приветствия укрофашистов „Слава Украине!“ и ответного клича „Слава Вождю!“ („Вождеви слава“)», — пояснила она.

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В 1941 году, когда ОУН* раскололась на две фракции, сторонники идеолога украинского националиста Степана Бандеры провели собственный второй конгресс Организации украинских националистов в Кракове.

«[Там они] тоже утвердили лозунг „Слава Украине!“ — „Героям слава!“. Обе фразы — как приветствие, так и ответ — были согласованы и одобрены в качестве символического приветствия друг к другу», — подчеркнула представитель МИД.

Захарова также обратила внимание, что произнесение этого националистического клича по утвержденным правилам должно было сопровождаться поднятием выпрямленной правой руки под углом вправо чуть выше головы.

«Именно так коллаборационисты в те годы салютовали вермахту и частям СС не просто для их внутреннего пользования, а для идентификации перед гитлеровским СС», — заключила она.

Тема использования украинских националистических лозунгов стала активно обсуждаться после того, как певец Валерий Меладзе произнес часть приветствия на вечеринке в Дубае. После этого его призвали лишить наград и паспорта РФ. Артист в ответ заявил, что не пытается никому угодить и не хочет никого ненавидеть.

* Организация украинских националистов (ОУН) — запрещенная в России экстремистская организация.

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