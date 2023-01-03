Знаменитости 03 января 2023, 17:37 Продолживший лозунг националистов Меладзе заявил, что не пытается никому угодить Меладзе после скандала из-за лозунга националистов заявил, что не пытается никому угодить Соцсети

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Певец Валерий Меладзе впервые прокомментировал скандал со своим участием на вечеринке в Дубае. Там артист продолжил украинский националистический лозунг, общаясь с одним из поклонников. Своим видением случившегося он поделился в Telegram-канале.

Меладзе подчеркнул, что последние 10 месяцев ему очень тяжело, но он не может и не хочет ненавидеть кого бы то ни было.

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«Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить», — заверил певец.

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Артист добавил, что мечтает, чтобы между близкими народами установилось согласие.

«Ради этого я готов отдать все силы», — заключил он.

Высказывание Меладзе на вечеринке сняли на видео. И хотя певец отвел в сторону микрофон, на записи слышно, как артист произносит лозунг украинских националистов. Случившееся вызвало широкий резонанс.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что у Меладзе следует забрать все звания, присвоенные в России. Сенатор Елена Афанасьева призвала лишить артиста гражданства РФ.

«Когда гибнут наши граждане за русских людей, защищая русские территории, некоторые позволяют себе зиговать вместе с фашистами. Это недопустимо», — сказала она в беседе с «360».

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что готова лично обратиться в Министерство культуры и найти организацию, которая направила бы заявку для отзыва у артиста всех наград и званий.