Власть 19 февраля 2024, 04:33 Сальдо указал ширину демилитаризованной зоны на Украине Сальдо: демилитаризованная зона на Украине должна быть около 200 километров РИА «Новости»

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Демилитаризованная зона вглубь Украины от границы с Россией должна составлять около 200 километров, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова привело РИА «Новости».

Глава региона отметил, что боевые действия необходимо прекратить, в украинские вооружения отодвинуть от российских границ на недоступное для их применения расстояние.

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«Демилитаризованная зона, несколько более широкая, чем дальность полета РСЗО дальнего действия и оперативно-тактических ракет „Точка-У“, на мой непрофессиональный взгляд, будет достаточна. Это где-то не менее 150-200 километров», — заявил Сальдо.

Губернатор отметил, что точные параметры определят специалисты. От оккупации также нужно освободить всю правобережную Херсонщину, добавил Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что численность населения в подконтрольном Киеву Херсоне снизилась из-за невыносимых условий. В городе остались жители старшего возраста.