Мир 02 февраля 2024, 05:06 Сальдо заявил, что в подконтрольном Киеву Херсоне остается все меньше населения Сальдо: число жителей в Херсоне уменьшилось из-за ужасных условий, созданных ВСУ РИА «Новости»

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Численность населения в подконтрольном Украине Херсоне снизилась из-за невыносимых условий, которые создают в городе украинские войска. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Людям тяжело жить, поэтому в основном там остались жители старшего возраста, которым трудно оставлять свои дома. Причина в том, что ВСУ переходят к стратегической обороне на правом берегу Днепра, а в городе строят оборонительные сооружения.

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«Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск», — пояснил Сальдо.

Губернатор отметил, что оставшиеся жители Херсона надеются на лучшее и ждут освобождения. Сейчас даже сторонники ВСУ смогли сравнить, как Россия относится к людям, развивает территории, улучшает жизнь населения.

Сальдо добавил, что все в Херсонской области планируют упростить оформление пенсий и других социальных выплат для граждан, покинувших правобережье и потерявших документы о своем трудовом стаже. Пенсионеры смогут переформить пенсии, остальные смогут выйти на нее уже по российским законам.

Ранее Сальдо заявил, что украинцам грозит полное исчезновение с лица земли, если в скором времени боевые действия в стране не завершатся.