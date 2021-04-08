Роуминг между РФ и Белоруссией могут отменить со следующего года

Представители посольства Белоруссии в Москве сообщили, что Москва и Минск собираются отменить роуминг с 1 января следующего года, написало РИА «Новости».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике не нужны посольства во многих странах. Глава республики отметил, что за рубежом не просматриваются перспективы дипломатического присутствия. Как он считает, важно, чтобы дипслужба не превратилась в «закостенелую структуру», в которой трудятся «оторванные от жизни теоретики».

«Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу?» — задался вопросом Лукашенко.

Лидер Белоруссии подчеркнул, что в таких вопросах нужно работать по принципу взаимности, как в случае с Польшей и Литвой. Он уверен, что все вопросы в крайнем случае можно решать в ООН и на других международных площадках, где есть возможность «говорить со всем миром». При этом нет надобности держать своих советников в странах, которые заморозили контакты с Минском.