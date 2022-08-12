Росздравнадзор начал проверку причин смерти ребенка после приема «Золгенсмы»
Росздравнадзор проверит причины смерти ребенка, принявшего препарат «Золгенсма»
Проверкой причин смерти ребенка, погибшего после приема препарата «Золгенсма», занялись специалисты Росздравнадзора. Ведомство проведет комплексную оценку всех обстоятельств, сообщили в пресс-службе.
«Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата „Золгенсма“ в Российской Федерации, о чем ранее сообщалось в СМИ», — отметили в Росздравнадзоре.
В России после приема этого препарата скончались два ребенка, рассказала РИА «Новости» глава благотворительного фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.
«Это уже второй ребенок, погибший после применения „Золгенсмы“, насколько это связано с применением препарата, мне сложно сказать, это должно быть тщательно проверено и установлено», — пояснила она.
Ранее производитель препарата — швейцарская компания Novartis International AG (Novartis) опубликовала отчет, в котором сообщила о смертях двух детей из России и Казахстана. По данным агентства Reuters, пациенты погибли спустя пять-шесть недель после введения «Золгенсмы».
Российские специалисты начали разработку аналоги «Золгенсмы». По словам представителя компании Biocad Павла Гершовича, отечественное лекарство будет эффективнее и безопаснее.