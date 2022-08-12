Росздравнадзор начал проверку причин смерти ребенка после приема «Золгенсмы»

Проверкой причин смерти ребенка, погибшего после приема препарата «Золгенсма», занялись специалисты Росздравнадзора. Ведомство проведет комплексную оценку всех обстоятельств, сообщили в пресс-службе.

«Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата „Золгенсма“ в Российской Федерации, о чем ранее сообщалось в СМИ», — отметили в Росздравнадзоре.

В России после приема этого препарата скончались два ребенка, рассказала РИА «Новости» глава благотворительного фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.

«Это уже второй ребенок, погибший после применения „Золгенсмы“, насколько это связано с применением препарата, мне сложно сказать, это должно быть тщательно проверено и установлено», — пояснила она.

Ранее производитель препарата — швейцарская компания Novartis International AG (Novartis) опубликовала отчет, в котором сообщила о смертях двух детей из России и Казахстана. По данным агентства Reuters, пациенты погибли спустя пять-шесть недель после введения «Золгенсмы».

Российские специалисты начали разработку аналоги «Золгенсмы». По словам представителя компании Biocad Павла Гершовича, отечественное лекарство будет эффективнее и безопаснее.