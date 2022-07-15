Новый российский препарат от СМА будет эффективнее и безопаснее «Золгенсмы»

Российская компания Biocad работает над созданием аналога самого дорогого в мире препарата «Золгенсма», предназначенного для лечения спинально-мышечной атрофии. Новый препарат с рабочим названием ANB-4 будет даже более эффективным и безопасным, рассказал «360» директор департамента разработки генотерапевтических препаратов Biocad Павел Гершович.

Спинально-мышечную атрофию провоцирует поврежденный мутацией ген. В спинном мозге младенца происходит дегенерация или потеря мотонейронов — в результате начинаются проблемы с мышцами, малышу трудно вставать, держать голову. А при первом типе СМА — именно на него рассчитан ANB-4 — пациенты «инвалидизированы» и не доживают до двух лет.

Механизм действия препарата, который, предположительно, появится на рынке через три-четыре года, основан на заместительной генотерапии.

«Это означает, что с помощью терапевтического вектора в клетки пациента доставляется правильная, здоровая копия поврежденного гена. После того как попадает в организм пациента, она начинает работать и вырабатывать белок, который называется белком выживания мотонейронов», — описал Гершович.

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Существенная оптимизация

Препарат «Золгенсма» действует по тому же принципу, однако ANB-4 должен стать его улучшенной версией.

«Механизм действия аналогичен, но ANB-4 — следующий в классе препарат, и его профиль эффективности и безопасности выше по многим параметрам», — пояснил эксперт.

Препарат обеспечит повышенную выработку мотонейронов благодаря «существенной оптимизации последовательности терапевтического гена SMN1», а в систему доставки копии поврежденного гена внесут изменения, чтобы «сделать ее более специфичной и безопасной».

Российский препарат, который, предположительно, появится на рынке через три-четыре года. Скорее всего, его торговое название будет другим: как пояснил Гершович, АNВ-4 — просто кодировка, которую компания использует при разработке. «Настоящее» название лекарство получит после доклинических и клинических исследований.

Одна доза «Золгенсмы», зарегистрированной в России в конце прошлого года, стоит около 116,5 миллиона рублей. Препарат поступил в оборот в начале июля.