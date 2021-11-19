Ростуризму предложили компенсировать туристам до 100% стоимости поездки

Турбизнес направили в Ростуризм предложения по введению новых механизмов финансового обеспечения. Было предложено дополнить уже существующие меры поручительством и залогом. Бизнес внес также радикальное предложение — вместо уже существующих инструментов сформировать гарантийный фонд.

Как сообщили газете «Известия» в Российском союзе туриндустрии (РСТ), этот механизм успешно действует во многих странах мира и позволяет туристам компенсировать до 100% стоимости поездки.

Глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов объяснил, что сейчас туроператоры финансируются за счет договора со страховой компанией и его отчислений в фонд персональной ответственности. Без страхования туроператор работать не сможет. Изредка договор со страховой компанией можно заменить банковской гарантией, но получить ее дорого и сложно. Этим способом пользуются не более 1% игроков рынка.

Туроператоры также обязаны отчислять в фонд персональной ответственности не менее 1% от суммы проданных за год турпакетов. Поэтому туры часто продаются по серым схемам и в случае банкротства на сколько-нибудь значимые выплаты туристам денег не хватает.

Поэтому нужны альтернативные меры. Поручителями туроператоров могут выступить крупные корпорации. Бизнес также может предложить в залог свое имущество на сумму аналогичную страховому взносу.

По мнению Мохова, наилучшим решением станет появление гарантийного солидарного фонда. В него будут идти отчисления с каждой проданной в России путевки. Тогда в случае банкротства компенсация туристам будет выплачена из общих средств.

На днях отечественные туроператоры сообщили, что 60% компаний не могут вернуть путешественникам деньги за туры, которые не состоялись из-за пандемии. Они попросили продлить отсрочку выплат, которая пока действует до 31 декабря текущего года.