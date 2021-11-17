Более 60% российских туроператоров рискуют обанкротиться

Российские туроператоры бьют тревогу. Больше 60% из них не имеют возможности вернуть туристам деньги за туры, которые не состоялись из-за ковидных ограничений по всему миру. Представители туристического бизнеса уже направили письмо в российское правительство.

Туроператоры просят продлить действие отсрочки по обязательствам агентств. На данный момент она действует до 31 декабря текущего года. Но до этого времени далеко не все успеют рассчитаться со своими клиентами. Или предоставить им туры: многие направления до сих пор закрыты, и люди уже требуют возврата средств.

Как сообщили «Известия», российские власти обсуждают вопрос и рассматривают разные варианты. В том числе, возможность пойти на уступки частично: продлить отсрочку лишь тем компаниям, которые продали туры в ныне закрытые страны.

Ситуация на рынке остается сложной: на текущий момент долги перед туристами у компаний составляют примерно 25 млрд рублей. Страховых средств на покрытие этой суммы категорически не хватает, их накоплено только на семь млрд. В Российском союзе туриндустрии отмечают, что если в этом случае не удастся продлить отсрочку, у компаний не останется другого выхода, как уйти с рынка. В таком случае туристы лишатся не только отдыха, но и ранее уплаченных денег.