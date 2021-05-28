Самыми открытыми органами власти в России назвали Росстат, Росреестр и Росавтодор

Органы государственной власти в России стали более открытыми. Эксперты считают, что останавливаться на достигнутом не стоит. Важной характеристикой следующего этапа они назвали усиление координации этой работы со стороны правительства.

Доклад «Открытость государства в России — 2021» опубликовала Счетная палата. Ее специалисты провели совместное исследование с АНО «Инфокультура» и Центром перспективных управленческих решений.

Органы власти получили экспертную оценку по трем направлениям — открытость информации, данных и диалога. Наивысшую оценку ААА присудили трем ведомствам — Росстату, Росреестру и Росавтодору.

В федеральных органах исполнительной власти, отмечено в работе, в 2021 году произошел значительный рост открытости: ведомствами с высокой степенью открытости признали 21 из 70. В прошлом году таких госорганов было всего три.

«Впервые за три года большинство ведомств ответили на запрос информации в 30-дневный срок, было высоко оценено наличие информации на сайтах», — заявили в Счетной палате.

Большинство министерств и ведомств отнесли к категории среднего уровня открытости — таких 40. Низкий уровень по этому показателю получили девять органов, причем большая их часть относится к силовому блоку.

«Несмотря на рост открытости ведомств, <…> конечно, вряд ли стоит останавливаться на достигнутом. Мы изначально позиционировали методику данного исследования как, по сути, оценку первого этапа развития открытости государства», — заметил директор департамента внешних коммуникаций Счетной палаты Павел Демидов.

По его словам, хорошая динамика открытости ведомств «внушает уверенность, что можно идти дальше, оценивать не только по формальным критериям».

«Важной характеристикой следующего этапа открытости является усиление координации этой работы со стороны правительства», — подчеркнул Демидов.