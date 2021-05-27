Счетная палата назвала приватизацию в России неэффективной

Программа приватизации в России показала свою неэффективность, заявили в Счетной палате. По данным аудиторов, с каждым годом доходы от нее становятся меньше на миллиарды рублей.

Результаты проверки исполнения принятого закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» опубликовали на сайте Счетной палаты.

Оказалось, что в период с 2017 по 2019 годы план приватизации вышел на исторически низкий уровень и был исполнен лишь на четверть. В 2017 году в частные руки было продано имущества на 15,1 миллиарда рублей, а в 2019 году эта сумма была уже на три миллиарда меньше.

Исполнение прогнозного плана в этот период составило 25% от запланированного в АО и ООО. И всего 22% в федеральных государственных унитарных предприятиях. Это стало самым низким показателем за последние 10 лет.

Причины низкой результативности программы приватизации в Счетной палате объясняют отсутствием предпродажной подготовки и низкой инвестиционной привлекательностью реализуемых активов.

Кроме того, программа приватизации за эти три года постоянно перекраивалась. В нее было внесено 58 изменений. А приватизация 21 пакета акций была приостановлена. Аудитор программы Андрей Батуркин также указал на случаи продаж при отсутствии регистрации прав на недвижимое имущество. Это, по его мнению, также снижало инвестиционный интерес потенциальных покупателей.

Еще одна проблема в сфере приватизации — плохая предпродажная подготовка, из-за которой активы реализуются гораздо дешевле рыночной цены.

«Сейчас такая подготовка не проводится и объекты продаются фактически в состоянии «как есть», — отметил Батуркин.