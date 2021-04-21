Российскому правительству поручили поскорее восстановить рынок труда

Российское правительство должно быстрее решить задачу с восстановлением рынка труда. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

«Правительству поставлена задача к концу года восстановить рынок труда. Но надо постараться решить ее раньше. Для поддержки создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу. В прошлом году мы снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Это решение будет применять на постоянной основе. Поручаю правительству в течение месяца предоставить дополнительные меры поддержки», — сообщил Путин.

При этом президент добавил, что нужно упростить условия для работы несырьевых экспортеров, снять для них все избыточные ограничения в сфере валютного контроля. По его словам, такой порядок должен заработать с июля этого года.

«Для бизнеса сохраняются высокие риски. Будем настраивать всю систему поддержки частных инвестиций. Их эффективность будем оценивать по тому, какие услуги, технологии созданы для граждан. Как вырос потенциал страны и каждого региона», — продолжил глава государства.

По словам Владимира Путина, все ключевые решения в сфере экономики принимаются совместно с деловым сообществом.

Мы вправе рассчитывать, что дополнительные механизмы поддержки бизнеса принесут главный результат — трансформация прибыли в инвестиции в развитие. Прибыль корпоративного сектора в этом году обещает быть рекордной, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся», — подчеркнул российский лидер.

Исходя из того, как она будет использована, будет приниматься решение о возможной донастройке налогового законодательства.

«Скажу без протокола: дивиденды кто-то выводит, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и отраслей. Будем поощрять тех, кто вкладывает», — добавил президент.

Ранее он предложил выплатить единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста.