Всем школьникам выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил назначить выплату семьям, где растут дети школьного возраста, в размере 10 тысяч рублей. Эта мера будет также распространена на будущих первоклашек.

«В период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан. Но и сейчас многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены. Но этого еще не произошло. Предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, по 10 тысяч рублей на всех школьников», — сообщил глава государства.

Кроме того, эта мера будет распространяться на детей, которые в этом году пойдут в первый класс.