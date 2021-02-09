Российским судьям порекомендовали не обсуждать политику в соцсетях

Российские судьи часто регистрируются в соцсетях и высказывают свое мнение о происходящих событиях, но им не следует обсуждать незавершенные судебные, давать консультации и высказывать политические оценки.

Об этом на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России заявил заместитель председателя Верховного суда РФ председатель дисциплинарной коллегии Сергей Рудаков.

«Судья должен учитывать, чтобы его действия не умаляли авторитет судебной власти и не подрывали доверия к правосудию… Запретить судьям пользоваться ими невозможно, да и не надо этого делать, но необходимо помнить, что профессиональной этики нужно придерживаться не только в рабочее, но и в нерабочее время», — приводит его слова РИА «Новости».

По мнению Рудакова, любое неосмотрительное высказывание может нанести ущерб репутации судьи.

Кировский районный суд Омска вскоре рассмотрит дело об убийстве, совершенном за комментарий в социальной сети.