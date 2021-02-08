Жителя Омска будут судить за убийство из-за конфликта в соцсети
Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на информацию областной прокуратуры, словесная перепалка двух мужчин в соцсети началась после того, как один из них написал комментарий под видео с нарушением правил дорожного движения. Другой откликнулся на этот комментарий, который показался ему оскорбительным. После чего мужчины договорились «разобраться» уже очно.
Автор первого комментария приехал к зданию станции техобслуживания, прихватив с собой пневматическую винтовку. В ходе очной ссоры он достал оружие и выстрелил в оппонента, после чего скрылся. Его противник получил смертельную рану и умер еще до приезда скорой помощи.
В ходе следствия обвиняемый в убийстве 31-летний омич вину признал лишь частично. По его словам, он не ожидал, что выстрел из пневматического оружия может убить человека.
Уголовное дело передано в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.