Жителя Омска будут судить за убийство из-за конфликта в соцсети

Кировский районный суд Омска рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, убившего оппонента за комментарий в социальной сети.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на информацию областной прокуратуры, словесная перепалка двух мужчин в соцсети началась после того, как один из них написал комментарий под видео с нарушением правил дорожного движения. Другой откликнулся на этот комментарий, который показался ему оскорбительным. После чего мужчины договорились «разобраться» уже очно.

Автор первого комментария приехал к зданию станции техобслуживания, прихватив с собой пневматическую винтовку. В ходе очной ссоры он достал оружие и выстрелил в оппонента, после чего скрылся. Его противник получил смертельную рану и умер еще до приезда скорой помощи.

В ходе следствия обвиняемый в убийстве 31-летний омич вину признал лишь частично. По его словам, он не ожидал, что выстрел из пневматического оружия может убить человека.

Уголовное дело передано в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.