Российским семьям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 16 лет

Семьям с детьми от 3 до 16 лет разово выплатят 10 тысяч рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Во время обращения к гражданам президент заявил, что благодаря накопленным резервам есть возможность сделать социальные выплаты семьям с детьми. Так, родители смогут получить единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех до 15 лет включительно. Помощь будет оказываться с 1 июня.

Кроме того, нуждающиеся семьи с детьми смогут поручить порядка 33 тысяч рублей сразу за полгода. Детские пособия вырастут в два раза и будут составлять 6750 рублей.

Также лидер страны предложил ввести ежемесячную выплату для семей с детьми до трех лет. Они смогут получать по пять тысяч рублей в течение трех месяцев.

Все эти меры принимают для поддержки населения в период пандемии коронавируса. Весь апрель и середина мая были объявлены нерабочими в России. Теперь власти начнут постепенно снимать ограничительные меры во всех регионах страны исходя из ситуации.