    28 февраля 2020, 23:40

    Российским послам хотят запретить иностранное гражданство

    Кирилл Фролов

    В Госдуму внесли законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям России в зарубежных организациях иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
    Российским послам хотят запретить иностранное гражданство

    Его авторами стали глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев и полномочный представитель верхней палаты в Конституционном суде Андрей Клишас. Законопроект касается не только будущих назначений, но и действующих послов и постпредов.

    «Гражданин, являющийся послом/представителем или кандидатом для назначения на должность… должен иметь только российское гражданство», — указано в тексте.

    В пояснительной записке говорится, что изменения вызваны обсуждаемыми поправками в Конституцию — они введут запрет на двойное гражданство для высших чиновников. Дополнительных расходов инициатива не потребует, отмечают авторы.

    Ранее думский комитет по законодательству поддержал поправки в Конституцию, запрещающие высшим должностным лицам иметь счета за рубежом.