Российским послам хотят запретить иностранное гражданство

Его авторами стали глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев и полномочный представитель верхней палаты в Конституционном суде Андрей Клишас. Законопроект касается не только будущих назначений, но и действующих послов и постпредов.

«Гражданин, являющийся послом/представителем или кандидатом для назначения на должность… должен иметь только российское гражданство», — указано в тексте.

В пояснительной записке говорится, что изменения вызваны обсуждаемыми поправками в Конституцию — они введут запрет на двойное гражданство для высших чиновников. Дополнительных расходов инициатива не потребует, отмечают авторы.

Ранее думский комитет по законодательству поддержал поправки в Конституцию, запрещающие высшим должностным лицам иметь счета за рубежом.