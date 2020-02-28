Высшим должностным лицам решили запретить хранить деньги за рубежом
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект о поправке в Конституцию РФ, согласно которой высшие должностные лица не смогут иметь счета за рубежом. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Обсуждаемая поправка предусматривает запрет высшим должностным лицам государства иметь счета и вклады за границей. Также им нельзя будет хранить в иностранных банках, расположенных за пределами страны, наличные деньги и ценности.
Глава Комитета Павел Калашников подчеркнул, что запрет коснется и высших должностных лиц регионов, и руководителей федеральных государственных органов, и даже главу государства.