Госдума и Совфед рассмотрят новые антикризисные законы

В новый пакет антикризисных законодательных мер, которые до 17 апреля рассмотрит Госдума, вошли предложение увеличить размер выплат на детей, доплат медработникам, изменение страхования и уплаты налогов бизнесу. Если его поддержат в Совфеде, депутаты уйдут на самоизоляцию до начала мая.

Первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев рассказал газете «Известия», что в законопроектах речь идет о новых нормах максимальных выплат пособий по безработице. Президент РФ Владимир Путин предложил их повысить до размера МРОТ — 12,3 тысяч рублей. Безработным могут увеличить ежемесячные пособия на детей до трех тысяч рублей.

«Также мы ждем законопроектов по страхованию врачей и установлению доплат медицинским работникам, которые участвуют в борьбе с эпидемией COVID-19», — уточнил парламентарий.

Госдума также рассмотрит новые предложение по изменению Налогового кодекса. В частности, снижение издержек бизнеса, вызванных пандемией коронавируса. Например, если предприятие закупало средства медицинской защиты, то оно может быть освобождено от налога прибыль.

Правительство хочет узаконить выплату пособий по безработице без учета доходов, полученных при увольнении.

Госдума также рассмотрит предложенные кабмином поправки, которые устанавливают для бизнеса порядок и сроки предоставления информации в Пенсионный фонд и территориальные органы сведений о трудовой деятельности работников.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил изданию, что партия поддержит эти поправки. Его коллега от «Справедливой России» Михаил Емельянов заявил, что фракция считает законопроекты своевременными и последовательными.

В КПРФ в целом согласились с инициативой правительства, но сообщили, что предварительно изучат все документы.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила меры взыскания задолженностей по уплате налогов и сборов с малого среднего бизнеса до 1 мая.