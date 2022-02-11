Российский посол заявил, что «Северный поток — 2» искусственно политизировали
Посол в ФРГ Нечаев казал, причин для затягивания сертификации «Северного потока — 2» нет
Нет никаких объективных причин, чтобы затягивать сроки сертификации оператора «Северного потока — 2» в Германии. Проект искуственно политизировали. Такое мнение высказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
«Никаких объективных причин для искусственного затягивания сроков сертификации, тем более надуманных политических увязок, мы не видим», — сказал Нечаев в интервью РИА «Новости».
Он напомнил, что газопровод строили согласно законодательства ЕС, но изначально согласованные правила не раз менялись. В частности, в газовую директиву вносили коррективы, также в проект искуственно привносились политические моменты.
«Северный поток — 2» строили три года, работы завершились 10 сентября 2021. В данный момент обе нитки заполнены техническим газом, газопровод готов к вводу.
Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора. Компания должна провести реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Речь идет о создании в ФРГ дочернего предприятия, также необходимо подать новую заявку на сертификацию уже от его лица.
В конце 2021 года руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн сообщил, что ждет решения по «Северному потоку — 2» не раньше начала второй половины 2022 года.