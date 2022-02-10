Возможное ухудшение ситуации на Украине приведет к тому, что США будут выступать против запуска «Северного потока — 2». Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Власти США не поддерживают проект российского газопровода «Северный поток —2». Он подрывает национальную безопасность Европы, добавила Псаки во время брифинга.

«Мы доносили, что продолжаем выступать против него, считая, что этот геополитический проект России подрывает национальную безопасность значительной части стран Европы», — заявила она.

Белый дом, по ее словам, приложит все усилия, чтобы предотвратить запуск газопровода в том случае, если «Россия вторгнется на Украину».

Кроме того, Джен Псаки считает, что военные учения России и Белоруссии являются действиями, направленными на эскалацию вокруг Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после завершения совместных с Белоруссией учений войска России вернутся в свою страну.