Власть 13 января 2023, 07:43 Российский посол в Турции сообщил об отсутствии прогресса по зерновой сделке Посол Ерхов: прогресса в соглашении с ООН по экспорту агропродукции из России нет

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Прогресса по вопросу реализации меморандума о взаимопонимании между ООН и Россией по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта пока нет. Такое заявление сделал посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Его слова привела турецкая газета Yeni Şafak.

По его словам, удалось экспортировать уже 17 миллионов зерна с Украины. Однако до сих пор существует перекос в распределении украинского продукта разным странам. Что касается российской продукции, тот здесь ситуация не внушает оптимизма, добавил Ерхов.

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«Прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта не наблюдается», — сказал он.

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Посол отметил, что производители и поставщики из России до сих сталкивается с блокировкой доступа к порта, блокировкой банковский платежей, а также очень высокими страховыми тарифам.

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что его страна организует поставки зерна из России в беднейшие государства Африки.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку 22 июля 2022 года. В рамках нее продовольствие, зерно и удобрения вывозятся с Украины по Черному морю. Также речь шла и об экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.