Мир 08 января 2023, 22:46 Турция займется поставкой российского зерна бедным странам Африки Эрдоган анонсировал поставки российского зерна бедным странам Африки Unsplash

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Турция решила организовать поставки российского зерна через свою территорию в бедные страны Африки. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова привел телеканал ТРТ1.

«Господин [президент России Владимир] Путин говорит: „Мы готовы отдавать зерно бесплатно, а вы отправляйте его бедным странам Африки“. Мы отвечаем, что готовы брать зерно, перерабатывать его в муку и затем направлять в африканские государства», — рассказал Эрдоган.

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По его словам, сейчас 44-46% сельхоз продукции отправляют из украинских портов в страны Европы. Это зерно идет мимо нуждающихся в нем государств. Турецкий лидер пообещал приложить максимум усилий, чтобы сельскохозяйственная продукция доходила до бедных стран.

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Ранее Путин призывал отменить все барьеры для российского экспорта по зерновой сделке. Этот вопрос он обсудил с турецким коллегой. Зерновую сделку заключили летом 2022 года. Свои подписи в документе поставили представители России, Украины, Турции и ООН. Сделка подразумевает вывоз зерна из украинских портов.