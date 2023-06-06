Власть 06 июня 2023, 18:07 Российский ОПК переведут на бережливое производство Путин поручил Минпромторгу перевести заводы ОПК на бережливое производство РИА «Новости»

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Входящие в оборонно-промышленный комплекс заводы должны перейти на бережливое производство. Такое поручение президент России Владимир Путин дал Министерству промышленности и торговли по итогам апрельского заседания президиума Госсовета. Текст поручений опубликовали на сайте Кремля.

Министерству рекомендовали использовать накопленный опыт по повышению производительности труда и увеличению объемов выпускаемой продукции за счет методов бережливого производства на приоритетных заводов в сфере ОПК.

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Ведомство также определит возможность допуска на закрытые предприятия экспертов в области бережливого производства для получения консультаций и рекомендаций. Ответственным за выполнение поручения президента стал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. О первых результатах он доложит в срок до 1 июля 2023 года.

В конце апреля заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что оборонно-промышленный комплекс страны справился с задачей по обеспечению участников специальной военной операции даже несмотря на повышенную нагрузку. Он подчеркнул, что все нужды армии предприятия продолжат обеспечивать и дальше.