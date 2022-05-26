Российский депутат заявил, что Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий

Предоставление гражданства РФ жителям Херсонской и Запорожской областей еще раз показывает, доказывает, Россия не собирается уходить с освобожденных территорий и оставлять местное население без защиты. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Предоставление права упрощенного гражданства — это важное, справедливое и судьбоносное решение. Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобожденных территориях. Это в очередной доказывает, что Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории, мы людей не бросим», — сказал Шеремет РИА «Новости».

Он высказал мнение, что интеграция освобожденных территорий с России открывает для них новые возможности развития.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины. Документ 25 мая опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин заявил, что нужно прекратить геноцид и издевательства над людьми в Донбассе. Также главными целями операции являются денацификация и демилитаризация Украины.